Nachdem bei Wiesensteig ein Wolf in eine Fotofalle getappt ist, meldet sich Kreisjägermeisterin Sarah Schweizer zu Wort und warnt davor, in Panik zu verfallen. „Zunächst einmal ist nicht sicher, ob es sich um ein Tier handelt, das durchzieht oder sich hier niedergelassen hat“, betont sie in einer Pressemitteilung. Und: „Von einem einzelnen Wolf geht in der Regel keine Gefahr für uns Menschen aus“, sagt Schweizer. „Erfahrungsgemäß ist der Wolf scheu und meidet Menschen.“ Wanderer könnten sich also weiter unbefangen durch die Natur bewegen.