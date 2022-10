Wohncontainer oder Holzständerbauten soll es demnächst auch in Wangen geben. Damit kommt der „Wangener Weg“ an sein Ende. Die Gemeinde hatte nach der Flüchtlingswelle 2015 und 2016 auf das Modell des „Wangener Wegs“ gesetzt. Statt, wie in vielen anderen Kommunen, Wohncontainer aufzustelle...