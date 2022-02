Ein Wohnhausbrand im hinteren Viehmarkt in Ebersbach hat am heutigen Freitag zu einem Schaden von geschätzt 250 000 Euro geführt. Die Ursache sei nicht bekannt, sagt die Polizei. Nach ihrer Kenntnis war niemand in dem Haus in der Filsstraße, als das Feuer als Balkonbrand gegen 10 Uhr von Pass...