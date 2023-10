Der Verein „Mensch-Natur“, Mitglied in der Bundesinitiative „Vernunftkraft BW“, sei politisch neutral und unabhängig. Er habe nichts zu tun mit der AfD, die am vergangenen Freitag vor der Veranstaltung des Vereins auf dem Marktplatz in Birenbach gegen Windkraft und Windräder demonstrierte....