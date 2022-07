Von außen sieht das kleine Bauwerk am Dürnauer Weg in Heiningen aus wie eine ganz gewöhnliche Umspannstation. Doch das Innenleben ist ungewöhnlich, bisher einzigartig und vor allem umweltfreundlich. Am Dienstag wurde die seit Anfang des Jahres im Testbetrieb laufende Ortsnetzstation mit der neus...