Erneut hat eine Betrügerin, die sich als Polizistin ausgab, einer älteren Dame in Göppingen ihr Erspartes abgenommen. Wie die Polizei mitteilt, riefen Unbekannte am Mittwoch gegen 19.30 Uhr zunächst bei der 82-Jährigen an. Sie gaben vor, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Dann f...