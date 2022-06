Ein neuer Hitzerekord ist es nicht geworden, dennoch war das Wochenende richtig heiß und am Sonntag war es wärmer als an jedem Tag in den vergangenen zwei Jahren: 35,3 Grad zeigte das Thermometer des Eislinger Wetterdiensttechnikers Hans Juchert an, 1,7 Grad weniger als jene 37 Grad, die al...