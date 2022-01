Gegen 1 Uhr am Mittwoch ist Kommandant Bernd Bühler noch mal an die Brandstelle in der Donzdorfer Straße gefahren: „Da war alles kalt“, berichtet Dennis Holstein. Der Zugführer der Feuerwehr Süßen gehörte am Dienstag zum ersten Trupp, der kurz nach 16.30 Uhr vor Ort war. Der Alarm, der ...