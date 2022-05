In Heiningen wurde eine 24-Jährige am Montag von einem Laster erfasst und schwer verletzt. Kurz nach 7.15 Uhr lief die Frau auf dem Fußweg neben der Bahnhofstraße in Richtung Gammelshausen. Auf Höhe Eschenbacher Straße überquerte sie an einem Fußgängerüberweg die Bahnhofstraße. Gleichzeiti...