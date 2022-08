Eigentlich hätte der Energie-Krisenstab der Stadt Göppingen am Montag darüber entscheiden sollen, ob die Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt in diesem Jahr aus bleibt. Ob es am fehlenden Konsens lag, ist nicht bekannt, jedenfalls hat das Gremium nichts entschieden. „Es ist noch keine Entscheidung zur Weihnachtsbeleuchtung gefallen“, heißt es ohne Begründung seitens der Rathaus-Pressestelle. Wann dies der Fall sein wird, wurde nicht mitgeteilt.