In der Kulturmühle gibt es zwei Tage lang Kreatives von Frauen für Frauen

Weibermarkt in Rechberghausen

Ein Markt nur mit Händlerinnen? Das funktioniert in Rechberghausen prächtig. Als Kundschaft sind die Männer willkommen, dennoch ist die Kulturmühle an diesem Wochenende, 24. und 25.9.2023, fest in weiblicher Hand.