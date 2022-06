Am Sonntagabend gegen 19 Uhr dürften die Salacher erfahren, ob sie demnächst eine Bürgermeisterwahl ausrichten werden. Julian Stipp (Foto), der 2016 in Salach als Bürgermeister gewählt wurde, steht an diesem Sonntag in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) als Oberbürgermeister-Kandidat zur Wahl. D...