Auch an diesem Montagabend gab es in Göppingen wieder einen sogenannten Spaziergang von Kritikern der Corona-Einschränkungen. Auch in „mindestens 15 weiteren Gemeinden im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm“ habe es Proteste gegeben, berichtet die Pressestelle der Polizei. Sie bezeichnet dies...