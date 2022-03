Am Montagabend haben drei Kinder am Bahnhof in Eislingen Schottersteine auf die Gleise gelegt, die von einem Zug überfahren wurden. Gegen 19.30 Uhr informierte der Lokführer des Zuges RE 4228 auf seinem Weg von Lindau in Richtung Stuttgart die Bundespolizei über den Vorfall, teilt die Bundespoliz...