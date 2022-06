Sechs auf einen Streich. Die sechs Verbandsgemeinden im Raum Bad Boll haben in die Infrastruktur fürs Radfahren investiert und in jeder Gemeinde eine Fahrradreparaturstation aufgestellt. Somit haben die Radfahrer ein ganzes Netz von Pannen-Stationen im Voralbgebiet. Auch in Heiningen steht schon ei...