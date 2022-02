Zwei Fotos zeigen Inge Auerbacher und Tina Stroheker in einem kleinen Ferienappartement in New York. Die beiden Frauen strahlen um die Wette, hatten sich zuvor als Kolleginnen ausgetauscht über gemeinsame Erfahrungen. „Damals suchte Inge Auerbacher einen deutschen Verlag für ihr zweites Buch“,...