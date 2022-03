Wir sind kreisweit bei der Weiterbildungsdichte auf Platz eins“, sagt Verena Müller. In keiner anderen Gemeinde sei das Angebot an Volkshochschulkursen im Verhältnis zur Einwohnerzahl so hoch, berichtet die Leiterin der VHS Süßen und verweist auf mehr als 240 Aus- und Weiterbildungsangebote im...