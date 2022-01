Am 6. Januar ist es wieder so weit: Die Stadtkirche öffnet ihre Pforten für die 27. Vesperkirchenaktion, die um 10 Uhr mit einem Gottesdienst beginnt. Das Projekt stellt wie in jedem Jahr die Wohnungslosenhilfe „Haus Linde“ in Zusammenarbeit mit der Göppinger Verbundkirchengemeinde und der Wi...