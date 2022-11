In dem Verfahren der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Ulm, in dem einem ehemaligen US-Soldaten vorgeworfen wird, er habe im Jahr 1985 versucht, eine damals 29-Jährige zu töten, um eine Vergewaltigung zu verdecken, wird das Urteil am Dienstag, 8. November um 11 Uhr verkündet.

