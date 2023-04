Ein Einbrecher ist in Eschenbach an Türen gescheitert und blieb deshalb ohne Beute. Wie der Polizei bekannt wurde, machte sich der Täter am Gründonnerstag zwischen 10 und 16.30 Uhr an einer Nebentür zu einem Wohnhaus an der Bahnhofstraße zu schaffen. Der Unbekannte hatte versucht, die Tür zu einem Kellerraum aufzuhebeln.

Auch Haustür ist nicht zu knacken

Weil die Tür gut gesichert war, scheiterte der Einbrecher, auch die Haustür hielt anschließend stand und der Unbekannte zog ohne Beute von dannen. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.