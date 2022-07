Was auf der Filstalbahn geschieht, ist unfassbar.“ In einem Brandbrief an Verkehrsminister Winfried Herrmann fordert der Sprecher des Göppinger Fahrgastbeirats, Heiko Stobinski, „umgehend Maßnahmen zur Sicherung des Nahverkehrs in und aus dem Landkreis“. Insbesondere Pendlerinnen und P...