Wie die Polizei mitteilt, verließ der 80-jährige Deres Abraha ver am Sonntag, gegen 19.00 Uhr, seine Wohnung in Böhmenkirch. Eine eingeleitete Suchmaßnahme der Polizei, bei der eine Rettungshundestaffel und ein Hubschrauber zum Einsatz kamen, blieben zunächst erfolglos. Am Montagfrüh (12.6.) wurde der Mann wieder aufgefunden.