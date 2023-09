Ein junger Rollerfahrer hat sich offenbar am Montag in Eislingen verbremst. Der 17-Jährige fuhr gegen 18 Uhr mit dem Roller in der Stuifenstraße, teilt die Polizei mit. Er war im verkehrsberuhigten Bereich unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung Rosensteinstraße achtete der Rollerfahrer nicht auf einen von rechts kommenden Pkw. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste er sein Zweirad ab.

Die Kontrolle verloren und gestürzt

Da er wohl zu schnell unterwegs war, verlor der 17-Jährige die Kontrolle und stürzte. Dabei rutschte er über die Straße und erlitt Verletzungen.

Der Rettungsdienst brachte den Jugendlichen in eine Klinik. Die Polizei Eislingen hat den Unfall aufgenommen. An dem total beschädigten Leichtkraftrad entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.