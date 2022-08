Leichte Verletzungen erlitt ein 58-Jähriger am Sonntag bei einem Unfall in Uhingen. Gegen 13 Uhr war ein 28-jähriger Autofahrer in der Wehrstraße in Richtung Ortsmitte unterwegsund fuhr dabei in der Mitte der Straße. In einer leichten Linkskurve kam ihm ein 58-Jähriger mit seinem Fahrrad entgegen. Dieser konnte nicht mehr ausweichen und prallte mit dem BMW zusammen. Der Radler flog über die Motorhaube und erlitt leichte Verletzungen, er musste ins Krankenhaus. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. Die Polizei nimmt diesen Unfall zum Anlass, daran zu erinnern, dass jeder stets vorausschauend fahren und mit Unerwartetem rechnen sollte. Auch sollte man jederzeit bremsbereit sein.