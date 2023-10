Vor der Sommerpause hat der Umwelt- und Verkehrsausschuss (UVA) des Kreistags den Weg frei gemacht für eine neuerliche Verkehrszählung auf der Schurwaldachse. Am Montag wurde im UVA nun bekannt gegeben, dass die Zählung just an diesem Tag begonnen hat und die ganze Woche andauern wird. Die Zählung wird digital vorgenommen, die Zeiten, als Schüler unterm Sonnenschirm Strichlisten führten, sind vorbei.