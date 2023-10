Betrunken Auto zu fahren, ist keine gute Idee. Auch, am Steuer des Autos mit dem Handy zu hantieren, ist nicht nur verboten, sondern auch gefährlich. Beides kam am Montagabend bei einer Autofahrerin in Uhingen zusammen.

Ausgerechnet vor einer Polizeistreife fuhr die 51-Jährige her - und das in deutlichen Schlangenlinien. Als die Polizisten die Frau anhalten wollten, reagierte sie nicht. Erst an einer roten Ampel konnte die Streife sich bemerkbar machen. Dabei stellten die Polizisten fest, dass die Frau am Handy hantierte. Als sie mit der Dame sprachen, wehte den Beamten eine Alkoholfahne entgegen, wie es im Polizeibericht heißt. Die Frau musste ihren Führerschein abgeben.

Konsequenzen für Alkohol am Steuer

Alkohol ist eine der Haupt-Unfallursachen, vor allem bei tödlichen Unfällen. Die Promillegrenze im Straßenverkehr liegt laut Bußgeldkatalog bei 0,5. Allerdings drohen schon ab einem Wert von 0,3 Sanktionen, sofern der Fahrer den Verkehr gefährdet oder eine auffällige Fahrweise an den Tag legt.