Am Montag zog die Polizei auf der A8 ein Fahrzeuggespann aus dem Verkehr. Ein Fiat Klein-Lkw mit Anhänger fuhr gegen 11 Uhr in Richtung München. Auf Höhe der Raststätte Gruibingen stoppte eine Polizeistreife das Fahrzeug.

Gepäckstücke auf der Ladefläche nicht sicher verstaut

Blitzermarathon im Raum Ulm Mutter rauscht mit über 100 km/h durch 50er-Bereich – Saftige Strafen für Raser Ulm Denn auf der Ladefläche des 3,5 Tonner waren mehrere Gepäckstücke nicht verkehrssicher verstaut. Auf dem Anhänger befand sich ein Pkw. Auch entdeckten die Beamten gravierende Mängel an den Bremsen von Zugfahrzeug und Anhänger.

Dadurch war die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben. Der Fiat wurde samt Anhänger einem Sachverständigen in Kirchheim/Teck vorgeführt. Der begutachtete das Gespann und stufte die Fahrzeuge als verkehrsunsicher ein.

Fahrer darf nur noch bis zur nächsten Werkstatt fahren

Die Fahrt war damit beendet und der Lkw durfte in Begleitung der Polizei noch bis zur nahegelegenen Werkstatt fahren. Da der Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hatte, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 425 Euro sofort bezahlen.