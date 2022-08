Autofahrer, die ab Ende August vom Fils- ins Remstal fahren, müssen sich erneut auf eine lange Geduldsprobe einstellen. Zu den zahlreichen Baustellen in der Region , die für gesperrte Straßen und lange Umleitungsstrecken sorgen, kommt noch eine weitere hinzu. Ab dem 22. August wird die B297 zwischen Unterkirneck und Lorch gesperrt. Bis voraussichtlich 4. November ist die Bundesstraße dann in beiden Richtungen komplett gesperrt. „Wir haben zwei Rutschungen im Bereich der Fahrbahn“, erklärt Dietmar Gunzenhauser, der bei der Straßenmeisterei in Schwäbisch Gmünd das Straßenbauprojekt betreut.