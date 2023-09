Auf fremde Kosten versuchte ein Mann am Mittwoch, sich in Uhingen mit Holz zu versorgen. Im Schutz der Dunkelheit war der 66-Jähriger gerade dabei, Holz in sein Auto zu laden. Gegen 0 Uhr informierte ein aufmerksamer 46-Jähriger die Polizei darüber, dass ein Mann versucht habe Holz in der Nassachtalstraße zu stehlen.

Zeuge hält den Dieb fest, bis die Polizei kommt

Der Anrufer halte den mutmaßlichen Dieb gerade fest. Zwei Polizeistreifen rückten aus und trafen vor Ort den Zeugen und einen 66-Jährigen an. In dessen Auto fanden die Beamten rund ein Kubikmeter Holz. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahl.

Das Verhalten des Zeugen lobt die Polizei. Er habe überlegt gehandelt und Verantwortung übernommen