Nach einer Sachbeschädigung am Dienstagabend (15.08.) in Schwäbisch Gmünd musste ein 60-Jähriger von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Gegen 20.30 Uhr wurde der Mann in der Weißensteiner Straße angetroffen, nachdem er dort an einem PKW die Reifen zerstochen hatte.

Mann geht auf die Polizei los

Aufgrund der starken Alkoholisierung und zur Verhinderung weiterer Straftaten, mussten die Beamten den Mann in Gewahrsam nehmen. Bei der Festnahme wurde der 60-Jährige gegenüber den Beamten aggressiv, ging auf diese los und beleidigte sie.

Ihn erwarten nun neben einer Kostenrechnung auch mehrere Strafanzeigen.