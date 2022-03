Auch die zweite Verhandlungsrunde an diesem Montag und Dienstag brachte kein Ergebnis. Die Gewerkschaft Verdi ruft daher die Erzieher und Erzieherinnen in Göppingen am 29. März zum Warnstreik auf, nachdem die pädagogischen Fachkräfte bereits in der vergangenen Woche in Geislingen gestreikt hatte...