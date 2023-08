Gleich zweimal schlugen Vandalen in den vergangenen Tagen in Eschenbach zu. So besprühten Unbekannte unter anderem ein Verkehrsschild sowie ein Kunstwerk. Bei einer weiteren Tat, die nicht unbedingt in Zusammenhang stehen muss, wurde ein Schulhof verwüstet.

Wie die Polizei mitteilt, waren in den letzten Tagen Randalierer in der Bahnhofstraße unterwegs. An einer Schule beschädigten sie Lampen und ein Holzpferd. Außerdem versuchten sie eine Tür gewaltsam aufzuhebeln. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere hundert Euro.

Der Polizeiposten Heiningen nahm die Ermittlungen auf und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07161/504500.

Weitere Sachbeschädigung durch Sprayer

Außerdem ermittelt der Polizeiposten Heiningen seit Sonntag wegen einer weiteren Sachbeschädigung durch Sprayer. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, waren am Sonntagabend Vandalen in der Lotenbergstraße unterwegs. Die Unbekannten besprühten eine Bank, ein Verkehrsschild und ein Kunstwerk in einer Unterführung. Der Polizeiposten Heiningen bittet um Hinweise von Zeugen. Bei den Tätern soll es sich um zwei männliche Jugendliche handeln. Beide trugen wohl eine Jogginghose. Ein Täter hat laut einer Zeugin braune, lockige Haare. Der zweite Täter hatte ein asiatisches Aussehen. Die Höhe des Schadens ist bislang unklar.