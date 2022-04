„Es war unheimlich“, sagt ein Mann aus Böhmenkirch über den Sturm, der am Freitagabend in der Gemeinde gewütet hatte. Die Orkanböen seien richtig massiv und erschreckend gewesen. Eine 30 Jahre alte Tanne, die in der Nähe seines Hauses stand, brach in vier Metern Höhe „mit einem lauten Kn...