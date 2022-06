Wenn Märklin einlädt . . .“, so fängt Märklin-Geschäftsführer Wolfrad Bächle seine Rede am Mittwochabend an. Den zweiten Teil des Satzes erkennt man im Innenhof des Märklin-Stammwerks, zwischen der rausgeputzten Dampflok und dem immer noch neuen Märklineum: Praktisch ganz Göppingen kommt...