Gerade einmal ein Jahr her ist es, dass Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) und die CDU-Landtagsabgeordnete Sarah Schweizer gut gelaunt auf Elektrorollern am „Haus der Möglichkeiten“ an der Göppinger Robert-Bosch-Straße in unmittelbarer Nachbarschaft zur Hochschule vorfuhren....