Über das Dach kamen Einbrecher in der Nacht von Sonntag auf Montag in Eschenbach. In den Nachtstunden gelangten die Unbekannten auf das Dach eines Geschäftes in der Straße „In den Bühlgärten“, berichtet die Polizei. Sie öffneten das Dach und gelangten so in das Innere.

Dabei setzten sie zunächst die Alarmanlage außer Betrieb. In einem Büro fanden sie einen Tresor. Den flexten sie auf und nahmen das Geld mit.

Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Kriminalpolizei Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei weist darauf hin, dass es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen zum Schutz vor einbruch gibt, erreichbar unter Telefon (0731) 188-1444.