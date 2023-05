Laut Zeugen war am Mittwoch (24. Mai) gegen 16 Uhr ein Radler auf dem Radweg in der Eisbrunnenstraße in Donzdorf unterwegs. Dabei fuhr er an einem Gartengrundstück vorbei und griff in das umzäunte Freigelände, in dem Hühner gehalten werden. Der Mann, der von dem Zeugen als etwa 30-Jährigen mit schlanker Statur und circa 180 Zentimeter groß beschreiben wird, packte das schwarzgefiederte Huhn und fuhr damit auf einem dunklen Fahrrad in Richtung Lauterstein davon.

Radler flüchtet mit dem Huhn in Richtung Lauterstein

Der Unbekannte hatte einen schwarzen kurzen Vollbart und trug eine Brille. Auf dem Kopf hatte er einen Helm. Er war mit einer khakifarbenen Jacke bekleidet. Auf dem Rücken führte er einen schwarzen Rucksack mit sich. Die Polizei Eislingen, Telefon 07161/8510, hat die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen.