In der Nacht zum Montag ist eine Autofahrerin auf der Strecke von Heiningen nach Göppingen von der Straße abgekommen. Sie streifte einen Baum. Nach eigenen Angaben ist die 19-Jährige einem entgegenkommenden Auto ausgewichen. Dessen Fahrer habe im Begegnungsverkehr gefährlich überholt. Die Mini-Fahrerin berichtete der Polizei auch, dass nach dem Unfall ein unbekannter Fahrer angehalten habe und ihr vorgeworfen habe, sie sei auf der Gegenfahrspur gefahren. Dann sei der Mann weitergefahren.

Für die Polizei ist die Ursache des Unfalls bisher unklar. Sie bittet deshalb um Hinweise von Zeugen, Telefon: (07161) 632360. Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 23.45 Uhr, die Unfallstelle liegt in einer Linkskurve, von Heiningen aus gesehen. Die Höhe der Schäden am Mini und an dem Baum ist bislang unklar.