Mittwochnacht streifte ein unbekannter Fahrer die linke Seite eines VW Touran. Das Fahrzeug parkte zwischen Mitternacht und 10.30 Uhr in der Straße Im Alber in Salach am Fahrbahnrand. Dabei wurden die Fahrertür, der Kotflügel und die Stoßstange beschädigt. Der Verursacher des Unfalls fuhr einfach weiter.

Die Polizei sicherte die Spuren am Unfallort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Schaden schätzen die Beamten auf etwa 5000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Eislingen unter der Telefonnummer (07161) 8510.