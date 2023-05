Die Polizei sucht einen Unfallflüchtigen, der am Samstag einen geparkten Wagen in Rechberghausen beschädigt hat. Es handelt sich um einen roten VW T-Roc, der zwischen etwa 9.15 Uhr und 9.30 Uhr an der Bahnhofstraße abgestellt war. Der Besitzer fand einen Schaden am vorderen rechten Radlauf vor, den die Polizei auf 1500 Euro schätzt. Hinweise unter Telefon (07161) 93810. An dem Fahrzeug des Unfallflüchtigen könnten sich rote Lackantragungen befinden.