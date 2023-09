Am Dienstag flüchtete ein Unbekannter nach einem Unfall in Bartenbach. Gegen 15.50 Uhr war eine 50-Jährige in einem VW in der Lechberger Straße unterwegs. Die Frau fuhr auf eine Fahrbahnverengung zu. Zeitgleich kam ihr ein Unbekannter in einem Fahrzeug entgegen. Aufgrund der dortigen Beschilderung hatte die 50-Jährige an der Verengung Vorrang. Dies missachtete der unbekannte Autofahrer und fuhr ebenfalls in die Fahrbahnverengung ein. Hierbei streifte er mit seinem Fahrzeug den VW der 50-Jährigen. Anschließend flüchtete der Fahrer, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Fahrzeug des Flüchtigen ist auf der linken Seite beschädigt

Die Polizei Göppingen nahm den Unfall auf und schätzt den Schaden am VW auf rund 1000 Euro. Beim unfallflüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen silbernen VW "Fox" oder "Lupo" mit Göppinger Zulassung handeln. Das flüchtige Fahrzeug weist Unfallschäden am linken Außenspiegel und an der linken Fahrzeugseite auf.

Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder dem Fahrer machen können, werden geben, sich unter der Telefon (07161) 63236-0 bei der Polizei zu melden.