Eine Autofahrerin hat am Mittwoch bei Göppingen die Kontrolle über ihr Auto verloren. Die 43-Jährige war gegen 12 Uhr von Hohenstaufen in Richtung Göppingen unterwegs. Im Bereich Wannenhof verlor sie in einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über ihr Auto.

Auf regennasser Fahrbahn geriet der Smart ins Schleudern. Ein entgegenkommender 75-Jähriger machte mit seinem Golf eine Vollbremsung. Dadurch konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Der Smart schleuderte von der Straße und kam im angrenzenden Graben auf dem Dach zum Liegen.

Frau wird leicht verletzt

Die 43-Jährige verletzte sich leicht. Sie kam in ein Krankenhaus. Der Smart war total beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro.