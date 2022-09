Drei kaputte Autos sind das Resultat eines Unfalls am Mittwoch in Göppingen, der sich gegen 7.15 Uhr auf der Lorcher Straße ereignet hat. Aufgrund des Verkehrs musste eine 56-Jährige halten. Das bemerkte eine 49-Jährige zu spät und krachte mit ihrem Audi dem Smart in das Heck. Durch den Aufprall wurde dieser auf einen davor stehenden Toyota geschoben. Die Fahrerin des Smart erlitt leichte Verletzungen. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 13 000 Euro.