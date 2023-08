Am Mittwoch (16.08.23) prallte ein Rennradler in Uhingen gegen ein Auto. Kurz nach 16 Uhr fuhr der 35-jährige Radfahrer in der Heerstraße. Im Bereich einer Tennisanlage geriet der Rennradfahrer wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn.

Auf Motorhaube und Windschutzscheibe geprallt

Dort kam ihm ein 87-Jähriger mit seinem VW entgegen. Der Autofahrer war in Richtung Uhingen unterwegs. Der Rennradler prallte auf die Motorhaube und Windschutzscheibe des Autos und stürzte dann neben dem Auto auf die Straße. Mit Verdacht auf leichtere Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Der nicht mehr fahrbereite VW musste abgeschleppt werden. Auch das Rennrad wurde total beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 7000 Euro.