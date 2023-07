Wegen eines Fehlers beim Rückwärtsfahren wurde am Donnerstag ein Mann in Uhingen verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, war gegen 17.20 Uhr ein 58-Jähriger mit seinem BMW Motorrad in der Eisenbahnstraße unterwegs. Der Kradfahrer fuhr in Richtung Kreisverkehr. Auf Höhe der Einmündung Sachsenstraße rangierte ein 45-Jähriger mit seinem Audi rückwärts und fuhr in die Eisenbahnstraße ein. Dabei übersah er den Kradfahrer.

58-Jähriger verletzt sich leicht

Der versuchte noch auszuweichen, stieß aber mit dem Audi zusammen. Der 58-Jährige verletzte sich durch den Aufprall leicht. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Die Polizei Uhingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an der nicht mehr fahrbereiten BMW auf 4.000 Euro, den an dem Audi auf rund 1.000 Euro.