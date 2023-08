Ein älterer Autofahrer ist am Samstag in der Nähe des Uhinger ortsteils Digelsberg in den Gegenverkehr geraten und hat einen Unfall verursacht. Der 87-jährige Fahrer eines Audi fuhr gegen 11 Uhr auf der K1412 von Digelsberg in Richtung Nassachtal.

In einer Kurve zu weit nach links

In einer Rechtskurve kam er zu weit nach links und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Bei dem Unfall wurde zum Glück niemand verletzt, teilt die Polizei mit. Den Sachschaden schätzen die Polizisten auf insgesamt etwa 6500 Euro.