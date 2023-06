Unfall mit schlimmen Folgen: Am Freitag gegen 16 Uhr hat eine 87-jährige Frau ihren VW vor ihrer Garage in der Weckherlinstraße in Schorndorf abgestellt, um anschließend das Garagentor zu öffnen. Als die Frau wieder zu ihrem Fahrzeug ging, rollte dieses auf der etwas abschüssigen Garagenzufahrt plötzlich rückwärts, da die Feststellbremse nicht angezogen war, teilt die Polizei mit.

Die Frau wurde durch die geöffnete Fahrertüre umgestoßen und geriet beim Sturz teilweise unter das Auto. Der Wagen überrollte die Frau und stieß nach einigen Metern gegen einen Grundstückszaun. Die 87-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beträgt etwa 2500 Euro.