Verletzungen hat eine Frau am Dienstag bei einem Unfall in Salach erlitten. Kurz vor 14 Uhr war eine 39-Jährige mit ihrem Fahrrad in der Hauptstraße unterwegs.

Radfahrerin übersehen

Eine 22-Jährige fuhr dort von einer Zufahrt zu Wohngebäuden rückwärts auf die Hauptstraße. Dabei übersah sie die Vorfahrtsberechtigte. Der VW stieß mit der Radfahrerin zusammen.

Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die 39-Jährige vorsorglich in eine Klinik. Auf die Autofahrerin kommt nun eine Anzeige zu.

Polizei mahnt: Rückwärtsfahren ist gefährlich

Hinweis der Polizei: „Wer ein Fahrzeug führt, muss sich beim Rückwärtsfahren so verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist; erforderlichenfalls muss man sich einweisen lassen“, mahnt die Straßenverkehrsordnung. Denn rückwärtszufahren sei gefährlich, schreibt die Polizei.

Tipp: Bei Unsicherheit einweisen lassen

Dabei sei die Sicht stark eingeschränkt. Bei älteren Menschen umso mehr. Gerade der Tipp, sich einweisen zu lassen, sei eine gute Hilfe, um Unfälle zu vermeiden. „Damit alle sicher ankommen“, so die Polizei.