Schwerer Unfall in Salach: Aus noch bislang unbekannter Ursache ist ein 78 Jahre alter Mann am frühen Samstagmorgen (30.9.2023) gegen 3.20 Uhr mit seinem Auto gegen die Außenwand eines Einkaufsmarktes gekracht. Dabei verletzte sich der Mann schwer und musste durch den alarmierten Rettungsdienst in eine Klinik transportiert werden.

Auto kracht in Hauswand in Salach

Da die Außenwand des Einkaufsmarktes durch den starken Aufprall des Fahrzeugs nicht unerheblich beschädigt wurde, musste das Technische Hilfswerk Göppingen zur Begutachtung und Sicherung hinzugezogen werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht klar. Die Hintergründe des Unfalles sind nun Gegenstand der Ermittlungen des Polizeirevieres Eislingen.