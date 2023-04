Zwei Unfallbeteiligte haben am Sonntag Fehler in Rechberghausen gemacht. Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr in der Lorcher Straße. Eine 47-Jährige fuhr mit ihrem Ford aus einem Grundstück aus. Von rechts kam verbotswidrig auf dem Gehweg ein 16-jähriger Radler.

Unfall auf dem Gehweg

Auf dem Gehweg kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander. Bei dem Sturz erlitt der Radler leichte Verletzungen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 1500 Euro.